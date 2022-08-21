مسؤول أمريكي يحذر: روسيا تحاول تخطي العقوبات الغربية عبر تركيا

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن والي أدييمو نائب وزيرة الخزانة، أبلغ يونس إليطاش نائب وزير المالية التركي، بأن كيانات وأفراداً من روسيا يحاولون استخدام تركيا في تخطي العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأضافت الوزارة في بيان أن المسؤولين ناقشا أيضاً في اتصال هاتفي الجهود الجارية لتطبيق وإنفاذ العقوبات المفروضة على روسيا.

وقالت وزارة المالية التركية، في بيانها عن المكالمة، إن إليطاش شدد على عمق العلاقات الاقتصادية والسياسية التي تربط تركيا بكل من روسيا وأوكرانيا، لكنه أكد أيضاً لأدييمو أن أنقرة لن تسمح بأي انتهاك للعقوبات.

وذكرت الوزارة أن "إليطاش أكد أن موقف تركيا لم يتغير فيما يتعلق بالإجراءات والعقوبات الحالية، لكنها لن تسمح بانتهاك العقوبات من جانب أي مؤسسة أو شخص".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز