إبحار سفينتي حبوب جديدتين من أوكرانيا

المصدر: رويترز

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غادرت سفينتان جديدتان من الحبوب مواني أوكرانيا اليوم السبت، بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع التركية.

وقالت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت إن سفينتين أخريين تنقلان شحنات حبوب غادرتا ميناء تشورنومورسك الأوكراني، مما يرفع العدد الإجمالي للسفن التي غادرت موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود، بموجب اتفاق لتصدير الحبوب بوساطة الأمم المتحدة، إلى 27 سفينة.

وأفاد مركز التنسيق المشترك الذي تم إنشاؤه لتأمين الممر الآمن في بيان بأن السفينتين زومروت آنا وإم.في أوشن إس، المصرح لهما بالمغادرة في 20 أغسطس الجاري، تحملان على متنهما 6300 طن من زيت عباد الشمس و25 ألف طن من القمح على الترتيب.

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