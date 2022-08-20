تصويت بحجب الثقة يطيح بحكومة مونتينيغرو

المصدر: د ب أ

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أطاح برلمان مونتينيغرو (الجبل الأسود) أمس الجمعة بحكومة رئيس الوزراء دريتان ابازوفيتش، الأمر الذي يفاقم الأزمة السياسية الحالية في الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقدم الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الذي ينتمي إليه رئيس البلاد ميلو يوكانوفيتش، اقتراحا بحجب الثقة عن حكومة ابازوفيتش، وصوت 50 نائبا من بين نواب البرلمان البالغ عددهم 81 نائبا لصالح حجب الثقة مساء أمس الجمعة.

ومن المرجح أن يستمر ابازوفيتش، رئيسا للوزراء بشكل مؤقت إلى أن يتم اتخاذ قرار بشأن خليفته.

وأثار ابازوفيتش، الذي يترأس الحزب الليبرالي البيئي الصغير، غضب رئيس البلاد بتوقيع اتفاق مثير للجدل مع الكنيسة الأرثوذكسية الصربية، التي لا تعترف قيادتها بشكل كامل باستقلال مونتينيجرو.

وتولي ابازوفيتش (36 عاما) منصب رئيس الوزراء فقط في أبريل الماضي بعدما أطاح البرلمان أيضا بالحكومة الموالية لصربيا وروسيا بقيادة رئيس الوزراء زدرافكو كريفوكابيتش في فبراير.

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