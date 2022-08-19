إدارة بايدن تجهز مساعدات أمنية إضافية لأوكرانيا بـ 800 مليون دولار

المصدر: رويترز

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قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز أمس الخميس إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعد مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا قيمتها نحو 800 مليون دولار، ويمكن أن تعلن عنها قريبا ربما اليوم الجمعة.

وأضافت المصادر أن بايدن سيأذن بالمساعدة باستخدام سلطة رئاسية تسمح له بإصدار أوامر بنقل فائض الأسلحة من المخازن الأمريكية.

وقالت المصادر، التي اشترطت عدم نشر هوياتها، إن الإعلان عن المساعدات قد يتأخر حتى الأسبوع المقبل، محذرة من أن قيمة حزم الأسلحة قد تتغير قبل الإعلان عنها.

وأحجم البيت الأبيض عن التعليق.

ومنذ تدفق القوات الروسية عبر الحدود الأوكرانية في فبراير، فيما وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها "عملية عسكرية خاصة"، تحول الصراع إلى حرب استنزاف تدور بالأساس في شرق وجنوب أوكرانيا.

وأرسلت واشنطن مساعدات أمنية بمليارات الدولارات لحكومة كييف.

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