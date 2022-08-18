العدد الإجمالي وصل 25 .. سفينة حبوب أخرى تغادر أوكرانيا

المصدر: رويترز

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قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس إن سفينة أخرى محملة بالحبوب غادرت ميناء تشورنومورسك الأوكراني ليرتفع العدد الإجمالي للسفن التي أبحرت من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود بموجب اتفاق لتصدير الحبوب بوساطة من الأمم المتحدة إلى 25.

وأضافت الوزارة أن السفينة آي ماريا التي ترفع علم دولة بيليز الواقعة في أمريكا الوسطى كانت محملة بالذرة، مشيرة إلى أن أربع سفن أخرى ستصل إلى موانئ أوكرانيا اليوم الخميس لتحميلها بالحبوب.

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