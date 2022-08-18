زيلينسكي يدعو روسيا مجدداً للانسحاب من محطة زابوريجيا النوويّة

المصدر: د ب أ

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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو مجددا إلى إعادة محطة زابوريجيا للطاقة النووية المحاصرة فورا إلى السيطرة الأوكرانية الكاملة، وذلك قبل محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقال زيلينسكي على تليغرام: "يجب على الجيش الروسي الانسحاب من أراضي محطة الطاقة النووية وجميع المناطق المجاورة، وسحب معداته العسكرية من المحطة". يجب أن يحدث هذا دون أي شروط وفي أقرب وقت ممكن".

وأضاف زيلينسكي أن دبلوماسيين وعلماء أوكرانيين والوكالة الدولية للطاقة الذرية يعملون على إرسال بعثة من الوكالة إلى محطة الطاقة المحاصرة.

وتابع: "فقط الشفافية المطلقة والوضع المسيطر عليه في (محطة زابوريجيا للطاقة النووية) وحولها يمكن أن يضمنا العودة التدريجية إلى السلامة النووية الطبيعية للدولة الأوكرانية والمجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وستكون زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمحطة من بين مواضيع اجتماع بين زيلينسكي وجوتيريش والرئيس التركي رجب طيب إردوغان من المقرر عقده اليوم الخميس في مدينة لفيف غربي أوكرانيا.

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