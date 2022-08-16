36% انخفاض صادرات جازبروم إلى دول الاتحاد السوفيتي السابق

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت حسابات رويترز"، أن شركة جازبروم الروسية إن صادرات الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد السوفيتي السابق، أو ما تعرف برابطة الدول المستقلة بانخفاض 36 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت جازبروم الروسية اليوم الثلاثاء إن صادرات الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد السوفيتي السابق، بلغت 78.5 مليار متر مكعب بين الأول من يناير و 15 أغسطس بانخفاض 36 بالمئة على أساس سنوي.

وأشارت جازبروم إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي خلال الفترة نفسها بلغ 274.8 مليار متر مكعب، بانخفاض 13 في المئة عن العام السابق.

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