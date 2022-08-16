زيلينسكي: العالم سيخسر ما لم يدافع عن محطة زابوريجيا النوويّة

المصدر: رويترز

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الاثنين إن العالم سيخسر أمام "الإرهاب"، ويرضخ للابتزاز النووي، ما لم يتخذ إجراء لمنع وقوع حادث في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تسيطر عليها روسيا.

وأضاف في رسالته المصورة، التي ينشرها كل ليلة "إذا لم يظهر العالم الآن القوة والحسم للدفاع عن محطة طاقة نووية واحدة، فهذا يعني أن العالم يخسر. سيخسر لصالح الإرهاب. ويرضخ للابتزاز النووي".

واستولت روسيا على محطة زابوريجيا، وهي أكبر منشأة نووية في أوروبا، بعد وقت قصير من يدء عمليتها العسكرية الخاصة بأوكرانيا في فبراير.

وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بتنفيذ عمليات قصف قرب المحطة الأسبوع الماضي.

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