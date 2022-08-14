قتيل و17 جريحاً في حادث دهس في بنسلفانيا

المصدر: رويترز

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أكدت الشرطة ووسائل إعلام محلية أن شخصاً واحداً على الأقل لقي حتفه وأصيب 17 آخرون "السبت" عندما صدمت سيارة حشدا خارج محل في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، حيث كانت مجموعة تجمع الأموال لصالح ضحايا حريق وقع في الفترة الأخيرة.

ووجهت السلطات تهمتين بالقتل لرجل يبلغ من العمر 24 عاماً اليوم الأحد فيما يتعلق بالوفاة التي حدثت أمام المحل وحالة وفاة منفصلة.

وقالت الشرطة إنه بعد أن صدم أدريان أوزوالدو سورا رييس الحشد في نحو الساعة السادسة مساء، توجه المشتبه به إلى نيسكوبيك القريبة، حيث قالت الشرطة إنه قتل امرأة.

ولم تحدد الشرطة هوية المرأة ولم تعط تفاصيل عن الدافع. إلا أن صحيفة تايمز ليدر نقلت عن مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة لوزيرن قوله إن المرأة البالغة من العمر 56 عاماً كانت والدة المشتبه به.

واوضحت شرطة ولاية بنسلفانيا أن قاضياً أمر باحتجاز رييس دون إمكان إخلاء سبيله بكفالة بعد جلسة اليوم "الأحد".

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