ماكرون يناقش مع إطفائيين ومزارعين ومسؤولين استراتيجية الوقاية من حرائق الغابات

المصدر: د ب أ

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يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مناقشات حول استراتيجية فرنسا للوقاية من حرائق الغابات والاستجابة لها، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من حرائق مدمرة.

ونقلت صحيفة "لو جورنال دو ديمونش" اليوم الأحد عن فريق الرئيس قوله إن ماكرون سيجتمع في قصر "الإليزيه" مع رجال إطفاء ومزارعين ومسؤولين وآخرين من المناطق الأكثر تضررا، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد. ولم يتضح موعد عقد الاجتماعات.

وأضافت الصحيفة أن ماكرون، الذي يقضي إجازة في منتجع "فور بريجانكون" الرئاسي في منطقة "الريفييرا" الفرنسية، تحدث هاتفيا أمس السبت مع رجال إطفاء ومسؤولين من إقليم "جورا" شرق فرنسا.

وقالت السلطات في منطقة "جيروند" الساحلية ، حول مدينة "بردو"، التي تشهد حرائق في 7400 هكتار من الأراضي، منذ أوائل الاسبوع الماضي، إن الحريق تحت السيطرة الآن، وأن هطول الأمطار الليلة الماضية ساعد "بشكل كبير".

وتعهدت دول الاتحاد الأوروبي، بما فيها ألمانيا واليونان وبولندا ورومانيا والنمسا، بالانضمام إلى جهود فرنسا في مكافحة حرائق الغابات.

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