بريطانيا تعلن حالة الجفاف في 8 مناطق.. (فيديو)

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم حالة الجفاف في 8 أجزاء من إنجلترا منها "ديفون وكينت وإيست أنجليا ولينكولنشاير" مع استمرار انخفاض مستويات المياه. وقررت خمس شركات للمياه فرض ضوابط أكثر صرامة على استخدام المياه بما في ذلك حظر استخدام خراطيم المياه. تأتي هذه الضوابط في الوقت الذي أدى فيه الطقس الجاف إلى جانب موجة الحر الحالية ودرجات الحرارة القياسية التي سُجِّلت في شهر يوليو إلى استنزاف الأنهار ومخزونات المياه الجوفية.

الجفاف يقسو على حديقة "هايد بارك لندن" ويحولها إلى صحراء جرداء

#بريطانيا #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/fLDQWDohaI — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 13, 2022

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز