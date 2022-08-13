تايوان ترصد 29 طائرة صينية في المنطقة المحيطة بها

المصدر: د ب أ

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رصدت تايوان 29 طائرة حربية تابعة للجيش الصيني و6 سفن حربية حول المنطقة المحيطة بالجزيرة حتى الساعة 5 من مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي، وفقا لتغريدة لوزارة الدفاع الوطني.

وعبرت 13 طائرة تابعة للجيش الصيني الجزء الشرقي من الخط الوسيط لمضيق تايوان، بما في ذلك ست طائرات من طراز سوخوى 30 إس واثنتين من طراز (جيه-10) و أربع من طراز (جيه - 16) وواحدة من طراز (واي-8 إيه إس دبليو)، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

ونشرت تايوان طائرات وسفنا تابعة لبحريتها ، وأصدرت تحذيرات لاسلكية، ونشرت أيضا أنظمة صواريخ أرضية لرصد الأنشطة.

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