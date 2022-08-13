فيضانات عارمة تقتل 10 أشخاص شرق أفغانستان

المصدر: د ب أ

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ذكر مسؤولون محليون بحكومة طالبان أن الفيضانات بإقليم "لوجار" شرق أفغانستان تسببت في مقتل عشرة أشخاص على الأقل وحدوث أضرار مادية كبيرة.

وكان إعصار مدمر وكارثي قد اجتاح العديد من المناطق بمدينة "بولي علم" عاصمة إقليم "لوجار" ليلة الخميس الماضي.

وطبقا لتغريدة من وكالة "بختار" الأفغانية للأنباء ، نقلا عن مسؤولين محليين بإقليم "لوجار"، فقد لقي عشرة أشخاص، من بينهم ثلاث نساء، حتفهم نتيجة للأمطار الغزيرة والفيضانات في وسط الإقليم وأجزاء من مناطقه.

وفي رسالة إخبارية، أصدرتها شرطة إقليم "لوجار"، التابعة لطالبان، ذكر أحمد الله أنس، المتحدث باسم طالبان بشرطة "لوجار" أن الحادث أدى إلى سقوط قتلى بالإضافة إلى خسائر مادية.

وذكر تقرير الوكالة أن الفيضانات تسببت في تدمير مئات المباني السكنية وآلاف الأفدنة من الحقول الزراعية وعشرات الحدائق.

ومن جهة أخرى، تسببت الفيضانات في أقاليم "باكتيا" و"ميدان وردك" و"خوست" بجنوب شرق أفغانستان أيضا في أضرار مادية وبشرية.

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