روسيا تسيطر بشكل كامل على قرية بيسكي في دونيتسك الأوكرانية

المصدر: رويترز

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قالت وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم السبت، إن القوات الروسية سيطرت بالكامل على قرية بيسكي الواقعة على مشارف منطقة دونيتسك بأوكرانيا.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم السبت إن القوات الروسية دمرت بطارية صواريخ من نظام هيمارس الذي زودت الولايات المتحدة أوكرانيا به بالقرب من منطقة كراماتورسك الأوكرانية.

وكانت القوات الروسية والموالية لروسيا قد قالت إنها سيطرت بالكامل على بيسكي منذ أكثر من أسبوع.

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