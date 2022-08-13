تدفق الحبوب الأوكرانية يستمر.. سفينتان جديدتان تغادران البحر الأسود

المصدر: رويترز

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غادرت سفينتان أخريان من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود اليوم السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى 16 سفينة غادرت البلاد بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة، بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت.

وأضافت أن فولمار إس التي ترفع علم بربادوس غادرت ميناء تشورنومورسك الأوكراني، وعلى متنها 12 ألف طن من الذرة متوجهة إلى إقليم إسكندرون بجنوب تركيا. وغادرت السفينة ثو التي ترفع علم جزر مارشال من نفس الميناء وتوجهت إلى تكيرداغ التركية، حاملة ثلاثة آلاف طن من بذور دوار الشمس.

وقالت الوزارة إن سفينة أخرى ستغادر من تركيا اليوم السبت متوجهة إلى أوكرانيا لشراء الحبوب.

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