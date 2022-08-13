موسكو تحذر : أي مصادرة لأصول روسية ستدمر العلاقات مع أمريكا

المصدر: رويترز

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نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن رئيس إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية قوله اليوم السبت إن أي مصادرة محتملة لأصول روسية من قبل الولايات المتحدة ستدمر العلاقات الثنائية.

وقال ألكسندر دارتشييف لوكالة تاس "نحذر الأمريكيين من العواقب الوخيمة لمثل هذه الأعمال التي ستضر بالعلاقات الثنائية بشكل نهائي، وهذا ليس في مصلحتهم ولا في مصلحتنا". ولم يتضح ما هي الأصول التي كان يشير إليها.

كما قال دارتشييف إن نفوذ الولايات المتحدة على أوكرانيا قد ازداد إلى درجة أن "الأمريكيين أصبحوا بصورة متزايدة طرفا مباشرا في الصراع".

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