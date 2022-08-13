مقتل 11 شخصاً في إطلاق نار عشوائي بجمهورية الجبل الأسود

المصدر: رويترز

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لقي 11 شخصا حتفهم، من بينهم طفلان ومسلح، كما أصيب ستة آخرون في إطلاق نار عشوائي في جمهورية الجبل الأسود أمس الجمعة، حسبما قالت ممثلة للادعاء لمحطة فييستي التلفزيونية بعد تحقيق أولي في مسرح الجريمة.

وقال مدير شرطة الجبل الأسود زوران برديانين إن رجلا يبلغ من العمر 34 عاما يحمل بندقية صيد قتل شقيقين أحدهما يبلغ من العمر ثماني سنوات والآخر 11 عاما وأصاب والدتهما التي لفظت أنفاسها الأخيرة فيما بعد في مستشفى.

وقال برديانين "كانت الأسرة تقيم في منزل مُطلق النار كمستأجرين". وأضاف أن الدافع وراء إطلاق النار لم يعرف بعد.

وخرج مُطلق النار بعد ذلك من منزله وقتل سبعة أشخاص آخرين. وقال برديانين إن شرطيا أصيب في تبادل إطلاق النار.

وقالت ممثلة الإدعاء أندريانا ناستيتش لتلفزيون فييستي "عندما وصلنا إلى مكان الحادث رأينا تسع جثث بينهم طفلان، وتوفي اثنان آخران وهما في طريقهما إلى المستشفى".

وأضافت "لا يسعني إلا أن أقول إن مطلق النار لقي حتفه على يد مواطن (مدني)".

وكانت وسائل الإعلام قد قالت في وقت سابق إن الشرطة قتلت مُطلق النار.



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