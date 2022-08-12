الطاقة الذرية: حتى الآن محطة زابوروجيا النوويّة لا تشكل خطراً أمنياً

المصدر: د ب أ

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ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن محطة زابوروجيا الأوكرانية للطاقة النووية لا تشكل في الوقت الراهن خطرا أمنيا، على الرغم من استمرار تعرضها للقصف.

وقال مدير الوكالة رافائيل جروسي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك أمس الخميس: إن خبراء الوكالة مبدئيا قدموا تقييما أوليا بأنه "لا يوجد خطر فوري" على سلامة المحطة نتيجة للقصف أو أعمال عسكرية أخرى. وقال جروسي: "مع ذلك، قد يتغير هذا في أية لحظة".

ودعا جروسي موسكو وكييف إلى السماح للخبراء الدوليين بدخول المحطة بأسرع ما يمكن، وقال: "أنا شخصيا جاهز لترؤس مثل هذه المهمة".

وقال مسؤول سلطة الوجود الروسي في أوكرانيا إنه قبل ساعات فقط من انعقاد جلسة مجلس الأمن بناء على طلب روسيا، تعرضت محطة زابوروجيا بجنوب أوكرانيا، وهي الأكبر في أوروبا ومن بين أكبر المحطات النووية في العالم، لهجوم بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ".

ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل. واتهمت أوكرانيا روسيا باستهداف المحطة النووية.

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