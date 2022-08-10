مقتل 15 جندياً في سلسلة انفجارات ألغام ببوركينا فاسو

المصدر: د ب أ

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أعلنت القوات المسلحة في بوركينا فاسو أن 15 جنديا لقوا حتفهم وأصيب جندي آخر جراء سلسلة من انفجارات الألغام في بوركينا فاسو أمس الثلاثاء.

وذكر الجيش أن مركبة ضمن قافلة عسكرية ارتطمت بلغم شمالي البلاد، مما أسفر عن انفجاره. وأضاف البيان أنه في الوقت الذى كانت تتم فيه عملية إنقاذ أولية تم تفجير لغم ثان، ويفترض أن التفجير جرى عن بعد.

وتعاني بوركينا فاسو، التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 21 مليون نسمة، من أزمة إنسانية وسياسية حادة منذ 2019.

وتنشط في البلاد جماعات مسلحة، تنقسم في موالاتها بين تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، كما تنشط تلك الجماعات أيضا في مالي والنيجر المجاورتين.

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