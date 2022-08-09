روسيا: ‭ ‬تدمير مستودع صواريخ هيمارس الأمريكية في أوكرانيا

المصدر: رويترز

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أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية دمرت مستودعا لتخزين صواريخ هيمارس الأمريكية الصنع ومدافع هاوتزر إم777 بالقرب من مدينة أومان في وسط أوكرانيا

وذكرت وكالة ريا نوفوستي للأنباء اليوم الثلاثاء نقلا عن وزارة الدفاع الروسية أن إنها دمرت أكثر من 300 صاروخ في الضربة.

وأشادت كييف بوصول منظومة صواريخ هيمارس المتطورة البعيدة المدى من الولايات المتحدة باعتبارها عامل تغيير محتمل لقواعد اللعبة، بينما اتهمت موسكو الغرب "بإطالة" أمد الصراع عن طريق تسليح أوكرانيا.

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