أمطار قياسية تقتل 7 أشخاص على الأقل في عاصمة كوريا الجنوبية

المصدر: رويترز

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قالت السلطات الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء إن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في العاصمة سيئول والمناطق المحيطة بها، بعد أن تسببت أمطار غزيرة في انقطاع الكهرباء وغمرت الطرق ومحطات مترو الأنفاق.

وهطلت على الجزء الجنوبي من سول أمطار تجاوز منسوبها 100 ملليمتر في الساعة في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، مع سقوط 141.5 ملليمتر من الأمطار على أجزاء أخرى من المدينة، وهي كميات لم تشهدها منذ 80 عاما، وفقا لوسائل إعلام محلية نقلا عن إدارة الأرصاد الجوية الكورية.

وبلغت كميات الأمطار المتراكمة التي تساقطت على سول 420 ملليمترا حتى الساعة الخامسة من صباح الثلاثاء (20:00 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين)، مع توقع مزيد من الأمطار.

وفي حي جانجنام، كانت بعض المباني بدون كهرباء، بينما غمرت المياه السيارات والحافلات ومحطات مترو الأنفاق، مما ترك الناس عالقين. كما غمرت المياه بعض المباني والمتاجر.

ولقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم في سيئول واثنان آخران في مقاطعة جيونجي المجاورة حتى الساعة السادسة من صباح الثلاثاء، حسبما ذكر المكتب المركزي لمكافحة الكوارث وإجراءات السلامة.

وأصيب تسعة أشخاص على الأقل في تلك المناطق بينما اعتبر ستة في عداد المفقودين.

ورفع المكتب حالة التأهب إلى أعلى مستوى وطالب المؤسسات العامة والخاصة بتعديل ساعات عملها.

وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية تحذيرات من هطول أمطار غزيرة في أنحاء العاصمة والمنطقة المحيطة بها وكذلك أجزاء من جانجوون ومقاطعة تشونجتشيونج.

وتتوقع الإدارة أن يستمر هطول الأمطار الغزيرة على وسط البلاد حتى يوم غد الأربعاء على الأقل.

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