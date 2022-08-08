الكرملين: لا يوجد أي منطلق لعقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي

المصدر: رويترز

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أكد الكرملين اليوم الاثنين أنه لا يوجد أي منطلق لعقد اجتماع بين الرئيسين الروسي والأوكراني في الوقت الحالي.

وردا على سؤال حول المقترحات التركية للتوسط في محادثات السلام، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي لا يمكن أن يجتمعا إلا بعد أن يكون المفاوضون من الجانبين قد "قاموا بما يلزم".

وتوقفت المفاوضات بين موسكو وكييف منذ شهور، إذ يلقي كل جانب باللوم على الآخر في عدم إحراز تقدم.

وقال بيسكوف: "الوفد الأوكراني أصبح خارج الصورة ولا توجد عملية تفاوض الآن".

وأضاف "أما بالنسبة لعقد لقاء بين الرئيسين بوتين وزيلينسكي، فلن يكون ذلك ممكنا إلا بعد أن تقوم الوفود بما يلزم. هذا ليس بالإمكان حاليا، لذلك لا يمكن طرح شروط مسبقة ضرورية للاجتماع".



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