روسيا: عملياتنا في أوكرانيا "قاسية" لكنها مدروسة!

المصدر: د ب أ

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وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف عمليات بلاده في أوكرانيا بأنها "قاسية ولكنها مدروسة بدقة" للرد على سياسة الغرب الجماعية المعادية للروس

وقال ميدفيديف في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية، نشرتها اليوم الاثنين: "إن روسيا لن تسعى للسلام مع أوكرانيا إلا بشروطها الخاصة، مضيفاً :"تجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وتسعى إلى تحقيق السلام بشروطها الخاصة، بشروطنا الخاصة تحديدا... وليس بالشروط التي يسعى شركاؤنا الدوليون السابقون، الذين يتطلعون لرؤية الجيش الروسي منهزما، لفرضها علينا".

وأضاف ميدفيديف:"لدينا مصالحنا الوطنية، وسوف نضمنها بكل السبل المتاحة".

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