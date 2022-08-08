كوريا الشمالية تعقد اجتماعين رئيسيين أحدهما لمراجعة سياسة مكافحة كورونا

المصدر: رويترز

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قالت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الاثنين إن كوريا الشمالية ستعقد اجتماعين رئيسيين، أحدهما لمراجعة سياسة البلاد لمكافحة جائحة كورونا خلال الأسابيع المقبلة مع إعلانها عدم وجود إصابات جديدة بكوفيد-19 منذ أواخر يوليو.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية أن مجلس الشعب الأعلى (برلمان كوريا الشمالية) سيجتمع في السابع من سبتمبر لمناقشة قوانين الأدوية والحماية الذاتية وتطوير الفضاء.

وبشكل منفصل، قررت كوريا الشمالية عقد اجتماع عام للقيام بمراجعة طارئة لمكافحة الجائحة في أوائل أغسطس "لتأكيد التوجه الجديد" في سياستها.

ويأتي اجتماع كوفيد-19 في الوقت الذي قالت فيه كوريا الشمالية الأسبوع الماضي إن جميع المصابين بالحمى قد تعافوا فيما يمثل نهاية الموجة الأولى من جائحة كورونا منذ اعترافها بتفشي الفيروس في منتصف مايو.

ولم تؤكد بيونغ يانغ مطلقا عدد الأشخاص المصابين بكوفيد-19 ولكنها قالت إن نحو 4.77 مليون مريض بالحمى تعافوا تماما وتوفي 74 منذ أواخر أبريل.

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