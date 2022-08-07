إصابة 9 على الأقل في إطلاق نار في سينسيناتي الأمريكية

المصدر: د ب أ

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أسفر إطلاق نار وقع صباح اليوم الأحد في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو الأمريكية عن إصابة تسعة أشخاص على الأقل، حسبما أفادت شرطة المدينة.

وقال مساعد مدير الشرطة، مايك جون، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن مطلق النار المشتبه به فر من موقع الحادث بعدما فتح النار على منطقة مزدحمة في شارع مين بالمدينة ولا يزال هاربا.

وقال جون: "في الوقت الراهن، لدينا ضابط شرطة أطلق رصاصة واحدة، ولا نعرف ما إذا كان ضرب الشخص الذي أطلق عليه النار.. ما يمكنني قوله لكم هو أن ذلك الشخص كان يطلق النار بشكل نشط من سلاح ناري في ذلك الوقت".

وأوضح جون أنه لا يوجد من الضحايا من يعاني من حالة خطرة، حيث كان معظم الإصابات في الأطراف السفلية.

ووقع الحادث في منطقة أوفر ذا راين الشهيرة في سينسيناتي وهي من أكبر مدن أوهايو، والمعروفة بمطاعمها وحاناتها.

وشهدت عدة ولايات أمريكية منذ شهر أبريل الماضي حوادث إطلاق نار أسفرت عن مقتل 40شخصا وإصابة أكثر من 70آخرين.

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