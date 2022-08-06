استقالة مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في أوكرانيا

المصدر: رويترز

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استقالت مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في أوكرانيا من منصبها على أثر خلاف بعد اتهام المنظمة للقوات المسلحة الأوكرانية بتعريض المدنيين للخطر من خلال نشر قوات في مناطق سكنية .

ونشرت منظمة العفو "الخميس"تقريراً بهذا الشأن قوبل بانتقادات شديدة من الحكومة الأوكرانية.

وقاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي استنكار مزاعم منظمة العفو واتهمها "بمحاولة نقل المسؤولية من المعتدي إلى الضحية".

وقالت أوكسانا بوكالتشوك مديرة مكتب المنظمة في أوكرانيا على "فيسبوك" في ساعة متأخرة من مساء "الجمعة" إنها استقالت اعتراضاً على نشر التقرير وإدراكا لعدم قدرتها على تغييره أو حذفه.

وأضافت أن منظمة العفو الدولية عن غير قصد "صنعت من المواد ما بدا وكأنه يدعم الروايات الروسية عن العمليات العسكرية."

وقالت "يؤلمني الاعتراف بذلك، لكننا اختلفنا مع قيادة منظمة العفو الدولية. لهذا السبب قررت ترك المنظمة".

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