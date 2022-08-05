الصين تستدعي دبلوماسيا كنديا بعد بيان مجموعة السبع بشأن تايوان

المصدر: رويترز

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قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة إنها استدعت جيم نيكل القائم بالأعمال في السفارة الكندية في بكين بشأن مشاركة كندا في بيان صادر عن وزراء خارجية دول مجموعة السبع.

والواقعة هي الأحدث في سلسلة من الاحتجاجات الدبلوماسية التي قدمتها بكين بعد أن دعتها مجموعة السبع يوم الأربعاء إلى حل التوتر حول مضيق تايوان بطريقة سلمية.

واستدعى نائب وزير الخارجية الصيني نيكل أمس الخميس وحث كندا على "تصحيح أخطائها على الفور" بشأن قضية تايوان أو "تحمل جميع العواقب"، وفقا لبيان وزارة الخارجية الصينية الذي نُشر اليوم الجمعة.

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