مقتل عضو الكونغرس الأمريكي جاكي والورسكي واثنين من مساعديها

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال مكتب عضو الكونغرس الأمريكي جاكي والورسكي وشرطة ولاية إنديانا إن والورسكي واثنين من مساعديها لقوا حتفهم أمس الأربعاء عندما اصطدمت السيارة، التي كانوا يستقلونها بسيارة انحرفت عن مسارها ودخلت الاتجاه المعاكس.

وكانت النائبة الجمهورية والورسكي (58 عاما) عضواً في مجلس النواب الأمريكي عن الدائرة الثانية في ولاية إنديانا، وكان من المعروف عنها سعيها المستمر للتعاون مع زملائها الديمقراطيين لخدمة مصالح أبناء دائرتها.

وكتب وزير النقل بيت بوتيجيج، وهو ديمقراطي، على تويتر "على الرغم من أننا ننتمي إلى خلفيات سياسية مختلفة للغاية، إلا أنها كانت دائما على استعداد للتعاون طالما وجدت هناك أرضية مشتركة".

وقال مكتب مدير شرطة مقاطعة إلكارت إن النائبة كانت تسير على طريق إنديانا بعد ظهر أمس الأربعاء مع مساعدتها إيما طومسون (28 عاما) وأحد مديري دائرتها زاكري بوتس (27 عاما).

وأضاف المكتب أن سائقة السيارة الأخرى لقيت حتفها في موقع الحادث بالقرب من بلدة ناباني بشمال إنديانا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز