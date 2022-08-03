وزارة الدفاع الروسية: روسيا وأوكرانيا تتبادلان الأسرى 27 مرة

المصدر: د ب أ

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أعلن نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، اليوم الأربعاء، أنه تم بالفعل تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا 27 مرة.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن فومين قوله خلال إحاطة إعلامية أمام الملحقيات العسكرية الأجنبية:"بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كان من الممكن أيضًا تنظيم حوار مع كييف حول تبادل أسرى الحرب وجثث القتلى من الجنود. وقد تم تنفيذ 27 عملية من هذا القبيل حتى الآن".

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة طبية دائمة في وزارة الدفاع الروسية لفحص المرضى والجرحى من أسرى الحرب. تعمل اللجنة وفق التوصيات والمبادئ المستندة إلى اتفاقية جنيف.

وبدأت روسيا في 24 فبراير الماضي غزو أوكرانيا ، وادعت أن هدفها من العملية القضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.



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