فيتنام: متمسكون بمبدأ "صين واحدة" في مضيق تايوان

المصدر: د ب أ

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جددت فيتنام تمسكها بمبدأ "صين واحدة" في مضيق تايوان.

وقال لي ثي هانج، المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الفيتنامية، في بيان، تم نشره على الموقع الالكتروني للوزارة: "إن فيتنام تتمسك باستمرار بمبدأ "صين واحدة" في مضيق تايوان و"تأمل في أن تمارس جميع الأطراف المعنية ضبط النفس، لتجنب تصعيد التوترات في تلك المنطقة.

وصدر البيان ردا على تساؤل حول الوضع الحالي في مضيق تايوان، حسب المنشور الصادر عن الوزارة، طبقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

يذكر أن فيتنام والصين تشهدان منذ فترة طويلة توترات إقليمية بينهما.

ووضعت الصين منصة للتنقيب عن النفط في المياه المتنازع عليها في منتصف عام 2014، مما أدى إلى احتجاجات مميتة مناهضة للصين في فيتنام واشتباكات في البحر بين زوارق خفر السواحل.

وتقول فيتنام أن التدريبات البحرية في بحر الصين تنتهك منطقتها الاقتصادية وتزعم الصين أحقيتها في السيطرة على أكثر من 80% من البحر.

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