لافروف منزعج: زيارة بيلوسي لتايوان محاولة لإثارة غضب الصين

المصدر: رويترز

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أبدى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، انزعاجه من زيارة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان.

وقال سيرجي لافروف اليوم الأربعاء إن زيارة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان محاولة متعمدة من جانب واشنطن لإثارة غضب الصين.

وأضاف لافروف في زيارة إلى ميانمار "لا أرى مبررا آخر لإثارة مثل هذا الانزعاج بدون أي سبب تقريبا، مع العلم جيدا ما يعنيه ذلك لجمهورية الصين الشعبية".

وأثار وصول بيلوسي أمس الثلاثاء إلى تايوان، التي تعتبرها الصين إقليما منشقا، رد فعل غاضبا من بكين في وقت تتصاعد فيه التوترات الدولية بالفعل بسبب الصراع في أوكرانيا.

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