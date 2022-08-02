اختفاء هليكوبتر عسكرية باكستانية تقل جنرالاً و5 آخرين

المصدر: رويترز

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قال الجيش الباكستاني إن طائرة هليكوبتر عسكرية كانت تقل جنرالا وخمسة آخرين اختفت أمس الاثنين خلال عملية إغاثة من الفيضانات في جنوب باكستان.

وأوضح الجيش في بيان أن الطائرة، التي كانت تساعد في عمليات الإغاثة من الفيضانات في منطقة لاسبيلا في إقليم بلوخستان الجنوبي، فقدت الاتصال بمراقبة الحركة الجوية.

وأضاف أن ستة أشخاص بينهم الجنرال، الذي يقود الفرقة 12 الجنوبية، كانوا على متن الطائرة. ولم يوضح الجيش منذ متى اختفت الطائرة.

وقالت الشرطة المحلية إنها مفقودة منذ أكثر من ست ساعات.

وذكر المسؤول بالشرطة برويز عمراني أنه لم يتم العثور على أي أثر للهليكوبتر منذ بدء عملية الإنقاذ. وقال إن البحث توقف بسبب سوء الأحوال الجوية وسيُستأنف صباح اليوم الثلاثاء.

وأشار مسؤول في المخابرات إلى أن المدير العام لقوات خفر السواحل الباكستانية البريجادير أمجد حنيف ساتي كان على متن الطائرة إلى جانب الجنرال سرفراز علي.

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