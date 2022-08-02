صبّ الزيت على النار.. نواب بريطانيون يعتزمون زيارة تايوان

المصدر: د ب أ

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كشفت صحيفة الجارديان البريطانية نقلا عن مصادر لم تكشف عن هويتها أمس الاثنين، أن نوابا بريطانيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم يعتزمون زيارة تايوان، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال التقرير إنه من المرجح أن يترأس النائب المحافظ توم توجندهات، الرحلة التي كانت مقرة في البداية في وقت مبكر من هذا العام، ولكن توقفت مؤقتا بسبب حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتهدف الرحلة إلى إظهار دعم بريطانيا لتايوان.

يأتي ذلك عقب تحذيرات من الصين مجددا للولايات المتحدة بشأن ما تردد عن زيارة رئيسة مجلس النواب إلى تايوان، التي تعتبرها بكين تابعة لها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية زهاو ليجيان الأسبوع الماضي إنه إذا أصر الجانب الأمريكي على هذه الزيارة، سوف تتخذ الصين إجراءات حازمة وقوية لحماية سيادتها ووحدتها الإقليمية".

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