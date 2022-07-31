زيلينسكي: محصول الحبوب قد ينخفض إلى النصف بسبب الحرب

المصدر: رويترز

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قال الرئيس الأوكراني اليوم الأحد إن محصول البلاد هذا العام قد يكون نصف الكمية المعتادة بسبب الحرب الروسية على بلاده.

وكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي بالإنجليزية على تويتر قائلا "محصول أوكرانيا هذا العام مهدد بأن يكون أقل بمقدار النصف".

وأضاف "هدفنا الرئيسي هو تجنب حدوث أزمة غذاء عالمية بسبب الحرب. ما زالت هناك طرق بديلة لتسليم شحنات الحبوب".

وتواجه أكرانيا، وهي مورد رئيسي للحبوب في العالم، صعوبات في توصيل الحبوب للمشترين بسبب الحصار الروسي لموانئها على البحر الأسود.

وتوفر اتفاقية وُقعت برعاية الأمم المتحدة وتركيا في 22 يوليو ممرا آمنا للسفن التي تحمل حبوبا للخروج من ثلاثة موانئ أوكرانية.

وقال وزير البنية التحتية الأوكراني في كلمة له من أحد الموانئ الثلاثة يوم الجمعة إن بلاده مستعدة لبدء شحن الحبوب معبرا عن أمله في أن تبدأ مغادرة أول السفن مطلع الأسبوع.



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