زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لشحن الحبوب وتنتظر إشارة البدء

المصدر: رويترز

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة إن بلاده مستعدة لبدء شحن الحبوب من موانئ البحر الأسود وفي انتظار إشارة البدء من الأمم المتحدة وتركيا لتصدير الشحنات.

وقال مكتب زيلينسكي إن الرئيس زار ميناء تشورنومورسك المطل على البحر الأسود، للاطلاع على الاستعدادات لتصدير الشحنات بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة تم توقيعه في تركيا الأسبوع الماضي.

ونقل مكتب زيلينسكي عنه قوله "جانبنا مستعد تماما. أرسلنا كل الإشارات إلى شريكينا- الأمم المتحدة وتركيا، وجيشنا يضمن الوضع الأمني".

وأضاف "وزير البنية التحتية على اتصال مباشر مع الجانب التركي والأمم المتحدة. ننتظر إشارة منهم بأن بمقدرنا البدء".

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