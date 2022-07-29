الجيش الأوكراني ينفي تنفيذ هجوم صاروخي أسفر عن مقتل أسرى حرب

المصدر: رويترز

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نفى الجيش الأوكراني شن هجوم على سجن في منطقة يسيطر عليها الانفصاليون، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه أسفر عن مقتل 40 أسير حرب أوكرانيا اليوم الجمعة، وألقى باللوم في ذلك على القوات الروسية.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان "نفذت قوات روسيا الاتحادية المسلحة قصفا مدفعيا موجها لمؤسسة إصلاحية في بلدة أولينيفكا في منطقة دونيتسك، حيث كان أسرى أوكرانيون محتجزون أيضا".

وتنفي روسيا ضلوعها في جرائم حرب خلال ما تصفها بأنها "عملية عسكرية خاصة" لحماية الناطقين بالروسية والقضاء على القوميين الخطرين، بينما تقول كييف إن موسكو تشن غزوا غير مبرر.



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