روسيا تتهم أوكرانيا بتنفيذ هجوم صاروخي خلف 40 قتيلاً

المصدر: رويترز

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا قصفت سجنا في منطقة يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لموسكو في دونيتسك بصواريخ هيمارس أمريكية الصنع اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل 40 أسير حرب أوكرانيا وإصابة 75 آخرين.

وقالت وزارة الدفاع في إفادة يومية "نُفذت ضربة صاروخية من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أمريكي الصنع (هيمارس) على مركز للاحتجاز قبل محاكمة في منطقة تجمع أولينيفكا السكني، حيث يحتجز أسرى حرب من الجيش الأوكراني، بينهم مقاتلون من كتيبة آزوف".

وأضافت أنه نتيجة للضربة "قتل 40 أسير حرب أوكرانيا وأصيب 75 آخرون"، كما أصيب ثمانية من موظفي السجن.

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