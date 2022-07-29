اختراق إلكتروني لنظام سجلات المحكمة الاتحادية الأمريكية

المصدر: رويترز

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قال كبير محامي الأمن القومي بوزارة العدل الأمريكية للمشرعين أمس الخميس إن الوزارة تحقق في اختراق إلكتروني يتعلق بنظام إدارة سجلات المحكمة الاتحادية.

وأشار مات أولسن، رئيس قسم الأمن القومي بوزارة العدل، إلى خطر الهجمات الإلكترونية من قبل دول أجنبية، إذ أخبر اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب الأمريكي أن هذه الواقعة "مصدر قلق كبير".

وأدلى أولسن بهذه التصريحات ردا على أسئلة من النائب جيرولد نادلر، الرئيس الديمقراطي للجنة، الذي قال إن "ثلاثة عناصر أجنبية معادية" هاجمت نظام حفظ الوثائق بالمحاكم.

وقال نادلر إن اللجنة علمت فقط في مارس "بالنطاق المذهل" للخرق. وذكر أولسن أن وزارة العدل تعمل عن كثب مع القضاء الاتحادي في جميع أنحاء البلاد لمعالجة هذه القضية.

وقال المكتب الإداري للمحاكم الأمريكية في يناير 2021 إنه أضاف إجراءات أمنية جديدة لحماية السجلات السرية أو المختومة بعد اختراق واضح لنظام إدارة القضايا وحفظها الإلكتروني.

ولم يتسن معرفة المزيد من التفاصيل في الوقت الراهن. وقال متحدث باسم وزارة العدل إن الوزارة كسياسة عامة لا تؤكد أو تنفي وجود تحقيقات محددة.

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