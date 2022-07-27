بعد تهديدات الصين.. بيلوسي تحذف تايوان من جدول جولتها في شرق آسيا

المصدر: د ب أ

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تقوم رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بجولة إلى آسيا في بداية أغسطس المقبل تشمل اليابان وإندونيسيا وسنغافورة، إلا أن الزيارة إلى تايوان والتي تسببت في تفاقم التوترات مع الصين لا تزال غير مدرجة على جدول أعمال بيلوسي، حسبما أفاد مصدر مطلع.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصدر المطلع قوله إن بيلوسي قد تتوقف أيضا في ماليزيا.

ورفضت بيلوسي مناقشة جدول رحلتها، وأرجعت هذا إلى أسباب أمنية، ولم يصدر إعلان رسمي عن اعتزام بيلوسي القيام برحلة خارجية.

وقد حذرت الصين الولايات المتحدة مجددا بشأن زيارة رئيسة مجلس النواب إلى تايوان، التي تعتبرها بكين تابعة لها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية زهاو ليجيان أول أمس الاثنين إذا أصر الجانب الأمريكي على هذه الزيارة، سوف تتخذ الصين إجراءات حازمة وقوية لحماية سيادتها ووحدتها الإقليمية".

ويأتي هذا التحذير بعد رد قوي من بكين على تقارير نشرتها صحيفة "فاينانشيال تايمز" بشأن الزيارة المحتملة.

يشار إلى أن عدة وفود برلمانية من أمريكا والاتحاد الأوروبي زارت تايوان مؤخرا، مما أثار غضب الصين.



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