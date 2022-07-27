بايدن يتعافى من فيروس كورونا

المصدر: رويترز

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قال طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء إن نتيجة الفحص الذي أجري للرئيس مساء أمس الثلاثاء وصباح اليوم الأربعاء لمعرفة ما إذا كان لا يزال مصابا بفيروس كورونا جاءت سلبية.

وأضاف الدكتور كيفين أوكونور في مذكرة اليوم أن بايدن، الذي أصيب بالفيروس الأسبوع الماضي، ما زال لا يعاني من الحمى وإن أعراض الإصابة انتهت تقريبا.

وجاء في المذكرة التي أصدرها البيت الأبيض أن بايدن سيتوقف عن إجراءات العزل الصارمة التي يتبعها منذ إصابته.

وعانى بايدن من أعراض طفيفة تحسنت بثبات منذ جاءت نتيجة فحصه إيجابية يوم الخميس. وقال الطبيب إنه سيواصل وضع كمامة لعشرة أيام كاملة عندما يخالط آخرين.

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