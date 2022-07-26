زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب هرمزكان جنوبي إيران

المصدر: د ب أ

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تعرض ميناء خمير في محافظة هرمزكان جنوب إيران مساء أمس الاثنين، إلى زلزال بلغت شدته 9ر4 درجات على مقياس ريختر.

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) نقلا عن مركز رصد الزلازل الوطني بجامعة طهران، أن هذا الزلزال وقع على عمق 14 كم عن سطح الأرض وعند الساعة الثامنة و25 دقيقة من مساء أمس الاثنين.

وتحدد مركز الزلزال، بحسب هذا التقرير، عند التقاء خطي الطول الشرقي 33ر55 والعرض الشمالي 77ر26 درجة.

يذكر أن منطقة خمير، كانت قد تعرضت السبت الماضي إلى زلزالين متتاليين بقوة 8ر5 و7ر5 درجات أيضا.

وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية، كان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7ر7درجات وقع شمال غربي البلاد في العام 1990 خلف 37 الف قتيل و 100 ألف مصاب.

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