وفاة ديفيد تريمبل رئيس وزراء أيرلندا الشمالية السابق عن 77 عاماً

المصدر: رويترز

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توفي ديفيد تريمبل، رئيس وزراء أيرلندا الشمالية السابق، وهو زعيم موال لبريطانيا وحائز على جائزة نوبل للسلام العام 1998، عن 77 عاما، حسبما ذكرت أسرته اليوم الاثنين.

وقالت أسرة تريمبل في بيان نشره حزبه أولستر الوحدوي "ببالغ الحزن أعلنت أسرة اللورد تريمبل أنه توفي بسلام في وقت سابق اليوم بعد مرض قصير".

وحصل تريمبل وجون هيوم، الزعيم السابق للحزب الاشتراكي العمالي، معا على جائزة نوبل للسلام العام 1998 لدورهما في المساعدة على إنهاء إراقة الدماء التي استمرت لأكثر من 30 عاما.

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