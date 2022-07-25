واشنطن: لدينا خطة بديلة لنقل الحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا

المصدر: د ب أ

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كشفت مسؤولة أمريكية بارزة أن الولايات المتحدة تعمل مع أوكرانيا على "الخطة ب" (خطة بديلة)، لإخراج صادرات الحبوب من البلاد، في أعقاب الهجوم الروسي على ميناء أوديسا.

وكانت روسيا وأوكرانيا وقعتا الجمعة الماضية على اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، بعد شهور من المفاوضات الصعبة بوساطة تركيا والأمم المتحدة. ومع ذلك، بعد يوم واحد فقط، شنت روسيا هجوما صاروخيا على ميناء أوديسا بجنوب أوكرانيا حيث توجد مخزونات أساسية من الحبوب في المخازن.

وقالت سامانثا باور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لشبكة "سي إن إن" الإخبارية، إن الخطة البديلة تتضمن الطرق البرية والسكك الحديدية والنهرية، وتعديل أنظمة السكك الحديدية بحيث تتماشى بشكل أفضل مع تلك الموجودة في أوروبا بحيث يمكن للصادرات أن تتحرك بسرعة أكبر.

وأضافت :"لقد كنا نعد خطة الطوارئ لأنه لا توجد طريقة يمكنك من خلالها الوثوق بأي شيء يقوله (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين". ولفتت إلى أنه على الرغم من خطة الطوارئ "فلا بديل عن إنهاء بوتين للحصار وإخراج الحبوب بأكثر الطرق فعالية".

ودعت باور الدول التي تلعب "أدوارا قيادية في النظام الدولي إلى العمل بشكل أكبر لمنع أزمة الغذاء من أن تتحول إلى كارثة".

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