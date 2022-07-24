مقتل شخص وإصابة 6 جراء إطلاق نار في سياتل الأمريكية

المصدر: د ب أ

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ذكرت الشرطة الأمريكية أن رجلا "32 عاماً" من مدينة تاكوما لقي حتفه وأصيب ستة آخرون خلال إطلاق نار وقع خلال مشادة صباح "السبت" في تجمع كبير في وسط مدينة رينتون.

ولم تلق الشرطة القبض على أية أشخاص فيما تواصل التحقيق، حسبما ذكرت صحيفة "ذا سياتل تايمز".

وذكرت شرطة رينتون أنه تم نقل الستة مصابين إلى مستشفيات محلية.

وذكر المحقق روبرت أونيشي أنه اعتباراً من صباح اليوم لم تتوصل الشرطة إلى عدد الأشخاص الذين أطلقوا النار، لكن تم العثور على أربعة مسدسات وعدة فوارغ طلقات على الأرض. ولم يتم تحديد سبب المشادة.

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