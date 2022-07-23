إجراء تقييم نفسي لقاتل رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي

المصدر: رويترز

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ذكرت وسائل إعلام يابانية اليوم السبت أن قاتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي سيخضع لتقييم نفسي حتى وقت لاحق من هذا العام.

وقالت الشرطة إن تيتسويا ياماجامي العاطل عن العمل الذي يبلغ عمره 41 عاما هو الذي أطلق النار على آبي أثناء القائه كلمة في إطار حملته الانتخابية في الثامن من يوليو.

وذكرت صحيفة نيكي ووسائل إعلام أخرى أن محكمة في نارا بغرب اليابان، حيث كان يعيش المشتبه به ووقع إطلاق النار، وافقت على طلب المدعين باحتجاز ياماجامي لفحصه نفسيا.

ولم يتسن الوصول إلى ممثل الادعاء العام في نارا للتعليق خارج ساعات العمل.

وقالت نيكي إن التقييم سيستمر حتى 29 نوفمبر تشرين الثاني وسيحدد ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات لياماجامي بإطلاق النار أم لا.

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