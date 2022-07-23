بعد اتفاق الحبوب.. الأمم المتحدة تأمل في وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا

المصدر: د ب أ

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عبرت الأمم المتحدة عن أملها في البناء على الدبلوماسية، التي نجحت في إبرام اتفاق بين روسيا وأوكرانيا وتركيا، بما يسمح بتصدير ملايين الأطنان من الحبوب من موانئ أوكرانية محاصرة، حسبما أكد متحدث باسم المنظمة الدولية.

ويمكن أن تغادر شحنات الحبوب قريبا موانئ أوكرانيا على البحر الأسود بعدما وقع ممثلون لكلا طرفي الصراع الاتفاق في إسطنبول أمس الجمعة، بما يخفف بشكل محتمل من حدة أزمة غداء عالمية تلوح في الأفق.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، أمس الجمعة ردا على سؤال عما إذا كانت الأمم المتحدة ترى تحسنا لفرص التوصل لوقف إطلاق النار عبر المفاوضات: "سنحاول البناء على ذلك".

وأضاف أنه "إذا وجدت الأطراف أن هناك نتائج ملموسة للاتفاقات التي تم التوصل إليها أمس (الجمعة)، أعتقد أنها يمكن أن تساعد في حد ذاتها في خلق مناخ أفضل لمزيد من الاتفاقيات".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الاتفاق فتح "مسارا لكميات كبيرة من صادرات الأغذية التجارية من ثلاث موانئ أوكرانية رئيسية هي أوديسا وتشيرنومورسك ويوزني على البحر الأسود".

ويدشن الاتفاق، الذي اعتبر على نطاق واسع "بارقة أمل"، واحدا من أكبر إنجازات الأمم المتحدة في الوساطة في الحرب الأوكرانية حتى الآن، بنفس درجة عملها في إجلاء مدنيين أوكرانيين من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة.

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