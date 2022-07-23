مسؤول: بايدن نام جيداً البارحة وتناول إفطاره وغداءه كاملين

المصدر: رويترز

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قال أشيش جها، منسق جهود مكافحة كوفيد-19 في البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن تحسن أمس الجمعة، مضيفا أن الولايات المتحدة وصلت الآن إلى مرحلة يمكنها خلالها منع وفيات كوفيد-19 كلها تقريبا في أنحاء البلاد.

وقال جها "الرئيس يتحسن. نام جيدا الليلة الماضية. تناول إفطاره وغداءه كاملين".

وأثبتت الفحوص أول أمس الخميس أن بايدن، الرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة، أصيب بكوفيد-19.

وقال جها للصحفيين إن الإدارة الطبية في البيت الأبيض حددت 17 من أقرب مخالطي بايدن، من بينهم مسؤولون كبار، وأبلغتهم بضرورة إجراء الفحوص اللازمة.

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