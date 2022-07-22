الكرملين يعيد إضافة 5 دول أوروبية مدرجة بالفعل على قائمة البلدان غير الصديقة

المصدر: د ب أ

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أصبحت مجموعة من خمس دول بالاتحاد الأوروبي مدرجة مرتين على قائمة روسيا للدول غير الصديقة - وهي قائمة تشمل بالفعل كل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي - وذلك في معرض إعلان روسيا عن خطط لخفض العلاقات الدبلوماسية بشكل كبير معهم اليوم الجمعة.

ويركز تغيير الوضع لكرواتيا والدنمارك واليونان وسلوفاكيا وسلوفينيا بشكل كبير على قدرة سفاراتهم في روسيا على توظيف أفراد محليين. وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى ذلك كخطوة أخرى.

وتعني القواعد الجديدة أنه لم يعد مسموحا لكرواتيا وسلوفينيا توظيف روس في سفارتيهما بينما الدول الثلاث الأخرى معرضة لإجراءات أكبر صارمة. وقال بيسكوف إنه يمكن فرض مزيد من القيود.

وقال إن العقوبة الدبلوماسية الجديدة هي نتيجة للسياسات المعادية من جانب تلك الدول، ولكنه لم يقدم تفاصيل.

بدأت روسيا قائمتها للدول غير الصديقة العام الماضي، وكانت تحتوي في البداية جمهورية التشيك والولايات المتحدة فقط. ثم اتسعت لتشمل كل الدول التي فرضت عقوبات على روسيا عقب غزوها لأوكرانيا.

وتلزم روسيا الدول المدرجة على القائمة بسداد تكلفة السلع الروسية بالروبل، وهو مطلب قاومته أغلب الدول.

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