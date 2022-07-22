روسيا تدمر 4 أنظمة صواريخ أمريكية في أوكرانيا

المصدر: رويترز

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قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الجمعة إن قواتها دمرت أربعة أنظمة راجمات صواريخ أمريكية سريعة الحركة في أوكرانيا بين الخامس من يوليو و20 من الشهر نفسه.

وذكرت في إفادة يومية "تم تدمير أربع قاذفات وعربة إعادة شحن لأنظمة راجمات الصواريخ الأمريكية سريعة الحركة (هيمارس)".

وكانت كييف قد رحبت باستلام ثمانية أنظمة هيمارس باعتبارها عامل تغيير محتمل لمسار الحرب. وهذه الأسلحة المتطورة أكثر دقة، وتوفر نطاقا أطول عن غيرها من منظومات المدفعية، الأمر الذي يتيح لكييف قصف أهداف روسية ومستودعات أسلحة خلف جبهات القتال.

وتتهم موسكو الغرب بإطالة أمد الصراع من خلال إمداد كييف بمزيد من الأسلحة، وقالت إن توريد الأسلحة طويلة المدى يبرر محاولات روسيا لفرض سيطرتها على مساحة شاسعة من الأراضي الأوكرانية في جنوب البلاد، خارج منطقة دونباس الشرقية لحمايتها.

في السادس من يوليو بعد أيام فقط من وصول أول منظمومة هيمارس إلى أوكرانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت اثنين منهم، ونشرت مقطع فيديو للضربة المزعومة.

ورفضت أوكرانيا هذه المزاعم وقالت إنها تستخدم الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لتوجيه "ضربات مدمرة" للقوات الروسية.

وقالت الولايات المتحدة يوم الأربعاء إنها سترسل أربعة أخرى من أنظمة هيمارس إلى أوكرانيا في أحدث حزمة دعم عسكري مقدمة إلى كييف.

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