اليابان تقرّر إقامة جنازة رسمية لشينزو آبي 27 سبتمبر

المصدر: رويترز

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قررت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة إقامة الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي يوم 27 سبتمبر، حسبما قال مصدر لرويترز حضر اجتماعا لمجلس الوزراء لتأكيد الخطة.

وقُتل آبي، وهو رئيس الوزراء الأطول خدمة في البلاد، برصاص مهاجم قبل أسبوعين في تجمع انتخابي.

وستُقام الجنازة في نيبون بودوكان، وهي صالة بنيت في الأساس لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو لgعام 1964K ثم أصبحت مكانا شهيرا لإقامة الفعاليات الرياضية والحفلات الموسيقية، كما تقام فيها المراسم التذكارية لقتلى الحرب العالمية الثانية في الثالث من أغسطس كل عام.

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